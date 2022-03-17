بلينكن: استهداف المدنيين في أوكرانيا جريمة حرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تواصل القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا وسط ادانة دولية، فيما تستمر واشنطن وحلفاؤها بفرض العقوبات على موسكو في اطار عزلها عن الاقتصاد العالمي.

في هذا الاطار، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، على أن استهداف المدنيين “يعد جريمة حرب”.

واذ لفت إلى أن “الحرب في أوكرانيا لها تأثير كبير على إمدادات الغذاء عالميًا”. قال “تبعات الحرب الروسية طالت العالم بأسره.. وخبراء أمريكيون يوثقون الآن جميع جرائم الحرب التي تشهدها أوكرانيا”، مرجّحًا أن وسيا تمهّد لاستخدام أسلحة كيميائية ونقل مجموعات من المرتزقة إلى أوكرانيا.

في السياق نفسه، أكد بلينكن أن “الاقتصاد الروسي ينهار نتيجة العقوبات والرئيس بوتين دمر ما بناه خلال 30 عامًا”.مشيرا الى “روسيا ستتهم أوكرانيا بتنفيذ الهجمات الكيمائية التي نرجح أن موسكو تعد لها”.

وحذر من أن روسيا تختطف مسؤولين محليين في أوكرانيا وتضع موالين لها بدلًا منهم، مرجحا أن الصين تساعد روسيا عسكريًا في حربها الحالية.