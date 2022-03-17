“من حقنا”.. الحرس الثوري يهدد العراق بالإعتداء على أراضيه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد أيام على استهداف مدينة أربيل في شمال العراق، هدّد الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس بالتحرك على الأراضي العراقية، وتنفيذ ضربات جديدة ضد ما وصفه بالأهداف الإسرائيلية.

وقال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الإيراني، لتلفزيون المسيرة: “في حال لم يتحرك المسؤولون العراقيون لإزالة ما قال إنها “باقي المقرات الإسرائيلية” في إقليم كردستان وتم استهداف أمن إيران منها، فسنرد دون تردد.

كما اعتبر أن “من حق بلاده الطبيعي تدمير المقر الذي ينطلق منه اعتداء على الأمن الإيراني”، واصفا الأمر بالخط الأحمر.

إلى ذلك، زعم أن السفير الإيراني في العراق أوضح أنّه تم تحذير إقليم كردستان بشأن المقر الذي ضرب الأسبوع الماضي، بشأن وجود مقرين آخرين أيضا، وفق قوله.

وكان الحرس اعلن يوم الأحد الماضي (13 مارس) مسؤوليته عن هجوم بصواريخ باليستية استهدف مدينة أربيل في شمال العراق، زاعما أنه استهدف “المركز الاستراتيجي للتآمر الإسرائيلي”.

كما حذر من أن تكرار استهدافه من قبل “الإسرائيليين” سيواجه بردود قاسية ومدمرة، في إشارة إلى أي غارات إسرائيلية جديدة قد تستهدف عناصره أو مقاره، متعهدا بالرد عليها بحسم.