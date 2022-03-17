من الامارات الى أوكرانيا.. رحلتان جويتان تحملان مساعدات عاجلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 8:26 مساءً

في اطار المساعدات الانسانية لأوكرانيا لمساعدة المتضررين من الحرب الدائرة في بلادهم،أعلنت دولة الإمارات تسيير رحلتين جويتين تحملان مساعدات إنسانية عاجلة.

وقد أوعز رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لغوث المدنيين الذين أجبرتهم العمليات العسكرية هناك على الخروج منها بحثاً عن مأوى آمن في الدول الأوروبية المجاورة.

وتوجهت الرحلتان إلى مطاريّ وارسو في بولندا ولييج في بلجيكا حيث سيتم نقل المساعدات براً إلى بولندا حال وصولها، من خلال التنسيق بين المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي ومنظمات الإغاثة الدولية.

هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة وتشمل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ، والهيئة الطبية الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفريق دعم طوارئ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة التابع لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى منظمات إنسانية أخرى، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من تلك الإمدادات إلى حوالي 85 ألف شخص.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد سيّرت طائرة مساعدات إلى لوبلين في بولندا في السابع من آذار الجاري، وعلى متنها 30 طناً من المساعدات الطارئة والإمدادات الطبية، كجزء من جهود الإغاثة لمساعدة المتضررين من تلك الحرب.

كذلك، أعلنت دولة الإمارات عن مساهمة قدرها 18.36 مليون درهم إماراتي (5 ملايين دولار أمريكي) لدعم جهود الإغاثة، وذلك خلال مؤتمر التعهدات التابع للأمم المتحدة، تأكيداً على التزامها بمبادئ التضامن في أوقات المِحَن والأزمات الإنسانية.

وفي هذا الصدد، أعربت نادية جبور، مديرة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الإمارات عن خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة منه.