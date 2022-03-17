مقتل 21 شخصا إثر قصف روسي في خاركيف

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت فرانس برس بأن 21 شخصا على الأقل قتلوا وان 25 آخرين أصيبوا بجروح في قصف روسي، الخميس، استهدف بلدة في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مدعون محليون.

واستهدفت نيران المدفعية، الخميس، مدرسة ومركزا ثقافيا في بلدة ميريفا قرب خاركيف، وفق ما أفاد مدعون في المنطقة على فيسبوك، مضيفين أن 10 من المصابين حالاتهم خطيرة.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أن 500 شخص على الأقل قتلوا في خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، منذ بدء الحرب.

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”، بعد مقتل نحو عشرين مدنيا بعمليات قصف روسية طاولت متجرا وسوقا ومبنى سكنيا في شمال البلاد، وفارين من ماريوبول في الجنوب.

وأشار مدعون أوكرانيون، الأربعاء،الى أن عشرة أشخاص قتلوا بنيران القوات الروسية في وقت سابق، أثناء انتظارهم في طابور للحصول على الخبر في مدينة شرنيهيف الواقعة شمالا.

الى ذلك، أفادت أجهزة إغاثة بأنه تم العثور تحت أنقاض مبنى في شرنيهيف على خمس جثث، تعود ثلاث منها لأطفال.

وقتل ثلاثة أشخاص وجرح خمسة في سوق من جراء حريق نجم عن قصف طاول مدينة خاركيف الأربعاء.

واستهدف قصف بصواريخ غراد قافلة مدنيين هاربين من ماريوبول المحاصرة والتي تتعرض لقصف مستمر أوقع حصيلة غير محددة من القتلى والجرحى، بينهم طفل إصابته خطرة، وفق الجيش الأوكراني.

وأعلنت بلدية ماريوبول أن غارة جوية روسية استهدفت مسرحا يؤوي مئات المدنيين ودمرته.