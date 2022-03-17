شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بايدن من جديد : « بوتين ديكتاتور قاتل.. بلطجي خالص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أقل من 24 ساعة على الضجة التي أثارها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه “مجرم حرب”، عاد لإطلاق أوصاف أكثر حدة عليه.

واليوم الخميس، وصف “بايدن” نظيره “بوتين” بأنه “ديكتاتور قاتل ، بلطجي خالص” أثناء حفل غداء أصدقاء أيرلندا السنوي في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي ، إن فلاديمير بوتين “دكتاتور قاتل و” سفاح خالص يشن حربًا غير أخلاقية ضد شعب أوكرانيا.

وحذر من أن الرئيس الروسي يدفع بالفعل ثمناً باهظاً لعدوانه على أوكرانيا ، منوها إلى دور أيرلندا كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المساعدة في فرض عقوبات دولية على روسيا.