شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال مسؤول أمريكي، إن روسيا أطلقت أكثر من ألف صاروخ على أهداف أوكرانية منذ بدء الغزو.

يذكر أن روسيا، بدأت قبل أسابيع، عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”، مضفا: “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”.

وأضاف زيلينسكي أن “القتال مستمر في العديد من البلدات والمناطق في البلاد، لكن جيشنا هو الذي يسيطر على كييف والمدن الرئيسية في كل أنحاء العاصمة”.