توضيح حكومي بعد 'استهداف' قاعدة بلد

بغداد - ياسين صفوان - أكدت خلية الإعلام الأمني، الخميس، سقوط صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إن "أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون ان يكون مرتكبيها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق ٤ صواريخ، مساء اليوم، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية".

وأضافت أن "هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا ان الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بسقوط صواريخ في محيط قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.