محافظة بغداد تقرر تعطيل الدوام ليوم السبت

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة بغداد، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم السبت المقبل.

وقالت المحافظة في بيان إنها "وجهت بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس وخولت المدراء العامين بتعطيل المدارس كل حسب مديريته يوم السبت المقبل".

واعلنت محافظات عراقية عدة اليوم الخميس تعطيل الدوام يوم السبت المقبل بمناسبة "الزيارة الشعبانية"، بعد أن اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء امس الاربعاء عن تعطيل الدوام يومي الاحد والاثنين المقبلين بمناسبة اعياد نوروز.