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قديروف: ألف متطوّع شيشاني في طريقهم إلى أوكرانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الخميس، أن ”ألف“ متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم.

 

وقال قديروف على حسابه في ”تلغرام“ إن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف ”يقود ألف متطوّع من جمهورية الشيشان توجهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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