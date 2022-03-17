قديروف: ألف متطوّع شيشاني في طريقهم إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أكد زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الخميس، أن ”ألف“ متطوّع شيشاني في طريقهم للانخراط في صفوف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم.



وقال قديروف على حسابه في ”تلغرام“ إن أحد أقاربه ويدعى آبتي علاء الدينونف ”يقود ألف متطوّع من جمهورية الشيشان توجهوا للمشاركة في العملية الخاصة لنزع النازية والصفة العسكرية عن أوكرانيا“.