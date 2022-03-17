شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لدينا القدرة لوضع أمريكا عند حدها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

في تلاسن جديد بين البلدين، حذرت روسيا الولايات المتحدة ، أن لديها القدرة على وقفها عند حدها، واتهمت الغرب بتأجيج مؤامرة شرسة.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن واشنطن أجّجت حالة الرهاب من روسيا “بشكل مثير للاشمئزاز” في محاولة لتركيع موسكو.

تأتي تهديدات روسيا بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الأربعاء، أنها ستقدم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف، وذلك بعد دفعة سابقة بلغت 200 مليون.

كما أكد الرئيس الأميركي جو بادين، أنه سيساعد السلطات الأوكرانية في الحصول على أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات، فضلا عن ذخائر لتلك الأنظمة.