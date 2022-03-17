تحديد موعد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

وأوضح بودولياك أنه "قد يتم عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بعد الانتهاء من العمل على الاتفاقية بين البلدين، ربما يكون ذلك في غضون الأسابيع المقبلة".

وأضاف أن "تنسيق معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا قد يستغرق مدة تتراوح بين عدة أيام وأسبوع ونصف".



إلى ذلك، يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.