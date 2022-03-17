النائب أحمد مقلد يتقدم باقتراح برغبة لرفع شرائح التحويلات النقدية للمستفيدين بـ"تكافل و كرامة"

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة لرفع وزيادة شرائح التحويلات النقدية المشروطة للمستفيدين ببرنامج " تكافل و كرامة ".

وقال النائب أحمد مقلد إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت الى العديد من الأثار السلبية على الصعيد الإقتصادى الوطنى وعلى رأسها ارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية المستخدمة يومياً فى معيشة المواطنين.

وتابع :"ولما كان برنامج تكافل وكرامة هو أحد أهم البرامج التى يستفيد منها الفئات الأكثر هشاشة فى المجتمع من خلال التحويلات النقدية المشروطة المقدمة لتلك الفئة، واستمراراً فى مد الحماية لتلك الفئة من خلال توفير الحد الأدنى المقبول لضمان السلع الأساسية ومواكبتاً لارتفاع أسعار العديد من السلع الرئيسية فإننى أتقدم بأقتراح برغبة برفع وزيادة شرائح التحويلات النقدية المشروطة للمستفيدين ببرنامج " تكافل و كرامة ".