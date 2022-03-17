فيديو.. جولة داخل قيسارية أسيوط قبلة الأهالي لشراء فوانيس رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تغطية مباشرة لجولة داخل منطقة القيسارية بمحافظة أسيوط التي تشتهر بصناعة وبيع فوانيس رمضان.

وأكد عدد من التجار وصناع الفوانيس في منطقة القيسارية أن ارتفاع سعر صرف الدولار ساهم في زيادة المنتج المصري بديلًا للمنتجات الصيني والمستوردة من الفوانيس.

وأشار عدد من التجار إلى أن الأسعار لم ترتفع بشكل مبالغ فيه عن الأعوام الماضية، إلا أن حركة البيع والشراء لم تكن في المستوى المطلوب، خاصة مع حالة الركود التي تشهدها الأسواق بشكل عام وليس في منطقة القيسارية فقط؟