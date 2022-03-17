نداء عاجل من الصليب الأحمر بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ 7 دقائق

وجّه الصليب الأحمر نداء عاجلا من كييف باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين حتى بعدم وجود اتفاق لوقف إطلاق نار.

وقال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، اليوم الخميس، إنه يجب وضع اتفاقات ملموسة للسماح بمرور آمن للمحاصرين ودخول المساعدات، مؤكدا أنه يجب معاملة أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين باحترام وكرامة.

وبحث مورير مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، الاحتياجات الملحة للسكان، في الوقت الذي تشن فيه روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وقال مورير عبر حسابه على تويتر، إنه بحث أيضا توسيع عمليات اللجنة في أنحاء البلاد، والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والممر الآمن للأشخاص المحاصرين بسبب القتال.

وكان برت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، وصف في وقت سابق، الوضع في البلاد بأنه صعب جداً، خاصة بالنسبة للمدنيين المتضررين من القتال في ظل نفاد مياه الشرب والأغذية والإمدادات الطبية والوقود اللازم للتدفئة، خاصة في مدينة ماريوبول.

ممرات آمنة بأقصى سرعة

كما كشف عن عدم وجود ممرات آمنة مستقرة تسمح للأشخاص بمغادرة ماريوبول وبعض المناطق الأخرى حتى الآن رغم استمرار الصليب الأحمر في التواصل مع القادة الروس والأوكرانيين، وذلك وفقاً لما أدلى به في تصريح لوكالة “الأسوشيتدبرس”.

يذكر أن حوالي 600 موظف يعملون في أوكرانيا لصالح الصليب الأحمر، الذي يقع مقره في جنيف، فيما من المخطط إرسال نحو 100 آخرين.

وتسعى تلك المنظمة عامة إلى مساعدة المتضررين من الحروب وتعليم المقاتلين قواعد الصراع المسلح.