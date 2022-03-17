قنبلة جوية ضربته.. ما مصير آلاف الأشخاص المختبئين في “مسرح ماريوبول”؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 6:04 مساءً

حاميا أكثر من ألف شخص تحت أنقاضه، صمد مسرح ماريوبول المحاصرة حتى اليوم الخميس أمام غارة جوية قوية للغاية.

وفي آخر المستجدات، بدأ العمل لفتح قبو المسرح الذي يأوي مئات البالغين والأطفال، في حين لا توجد معلومات عن وقوع وفيات حتى الآن، بحسب ما ذكرت ممثلة البرلمان الأوكراني لحقوق الانسان لودميلا دينيسوفا.

وأفادت دينيسوفا عبر خدمة الرسائل “تيليغرام”، الخميس بأن “المبنى صمد أمام تأثير قنبلة جوية قوية للغاية، وحمى حياة المختبئين في الملجأ”.

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا أن روسيا دمرت مسرحا كان يحتمي به أكثر من ألف شخص في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة جنوب البلاد، دون أن ترشح أي معلومات عن حصيلة الضحايا حتى الآن، الا أن روسيا نفت مهاجمة المسرح، مساء الأربعاء.

ونشر مسؤولون صورة لمبنى مسرح الدراما، الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل، بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام، حيث أفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة.

وقال مجلس ماريوبول المحلي في منشور على تطبيق تلغرام: “اليوم، دمر الروس مسرح الدراما. وهو مكان لجأ إليه أكثر من ألف شخص للاحتماء. لن نغفر هذا أبدا”.

وتعد المدينة هدفا استراتيجيا رئيسيا لموسكو، باعتبار أن السيطرة عليها تسمح بربط القوات الروسية في شبه جزيرة القرم بدونباس، وتمنع وصول الأوكرانيين إلى بحر آزوف.