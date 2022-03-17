روسيا تأسف تعليق مهمة “إكسومارس” إلى المريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعرب رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس)” دميتري روجوزين الخميس عن أسفه للتعليق “المرير” لمهمة “إكسومارس” الروسية الأوروبية الذي أعلنته وكالة الفضاء الأوروبية، على إثر الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقال روجوزين عبر تطبيق “تليجرام” إنه “حدث مرير جدًا لجميع عشاق الفضاء”، في وقت كانت مهمة “إكسومارس” تقضي بإطلاق عربة متنقلة تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في سبتمبر/أيلول، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين. واعتبر روغوزين أن تعليق المهمة “أمر مؤسف جدًا”.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان، اليوم الخميس، تعليق مهمة ”إكسومارس“ الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية ”روسكوسموس“؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت مهمة ”إكسومارس“ تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابع لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في سبتمبر/أيلول، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيين، وكلف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة ”إكسومارس“ وبدائل للمهمات الأخرى.

وكانت روسيا حذرت، السبت الماضي، من أن عقوبات الولايات المتحدة والغرب المفروضة عليها في أعقاب غزو أوكرانيا، قد تؤدي إلى سقوط محطة الفضاء الدولية.

وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة “إكسومارس” وبدائل للمهمّات الأخرى.

وكان عدد كبير من عمليات إطلاق مهمات لوكالة الفضاء الأوروبية يرتكز حتى الآن على استخدام صاروخ سويوز الروسي من مركز كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.

ردّت وكالة “روسكوسموس” على العقوبات الأوروبية التي فُرضت على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، عبر تعليق عمليات إطلاق صواريخ سويوز من كورو واستدعاء فريقها المؤلف من نحو مئة مهندس وعامل تقني.

وكانت عملية إطلاق مهمة “إكسومارس” مقررة عام 2020 إلا أنها أُرجئت بسبب أزمة وباء كوفيد-19، إلى أيلول/سبتمبر 2022.