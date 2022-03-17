شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو «غير لائق» يورط سفير العراق في لبنان.. وقرار عاجل بسحبه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تورط سفير العراق في لبنان حيدر البراك، في موقف تم توثيقه في فيديو “غير لائق”، أثار جدلًا كبيرًا.

ودفع الفيديو الذي أحدث ضجة وزارة الخارجية إلى إصدار قرار عاجل، بسحبه من بيروت.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة”.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعمل لـ”الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب”.

وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، قد طالبت في سؤال برلماني وجهته لوزير الخارجية، بتحويل السفير إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فورا.

وسألت النائبة الوزير عن رأي الوزارة في التصرف “غير اللائق” الذي بدر من السفير، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف.