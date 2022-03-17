شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف: مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أن مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن. وأضاف أن مجلس التعاون يسعى لاستعادة الاستقرار والأمان للشعب اليمني، منوها أن موقف مجلس التعاون ثابت بشأن الأزمة اليمنية. وأوضح أن المشاورات اليمنية – اليمنية تهدف إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى إدارة الشأن الأمني وفتح الممرات الإنسانية . كما نوه الحجرف أنه سيتم تبني اتفاقات الأطراف اليمنية ووضع خارطة طريق، وأن المشاورات اليمنية تؤسس مشاركة من كل المكونات السياسية.

كانت هذه تفاصيل خبر الحجرف: مجلس التعاون يبذل جهودا مستمرة لإنهاء الأزمة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.