شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يجدد تمسكه بشبه جزيرة القرم ويعلن عن هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى تمسكه بشبه جزيرة القرم، عن طريق كشف مشاريع “ضخمة” لتطويرها في الأعوام المقبلة.

وأوضح بوتين في خطاب متلفز، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعكف على تطوير البنى التحتية في شبه الجزيرة.

وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن الحكومة الروسية قد “خصصنا أموالا لتطوير البنية التحتية في شبه جزيرة القرم”.

يأتي هذا التمسك الروسي بشبه جزيرة القرم؛ في الوقت الذي تتمسك كييف بانسحاب القوات الروسية من كافة الأراضي الأوكرانية، ومن ضمنها شبه جزيرة القرم.