شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى في قصف روسي استهدف وسط “تشيرنيهيف” بينهم أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الشرطة الأوكرانية، سقوط عدد من القتلى في قصف روسي استهدف وسط تشيرنيهيف بينهم أمريكي.

وفي الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية، أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة كييف.

فيما وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، انتقادات إلى الغرب وخصوصا إلى ألمانيا، محملًا إياهم مسؤولية عدم فعل ما يكفي لوقف الهجوم الروسي على بلاده، وذلك خلال كلمة ألقاها افتراضيًا أمام البرلمان الألماني “البوندستاج”.

وحمل زيلينسكي السلطات الألمانية المسؤولية عن التأخر والتردد في اتخاذ إجراءات عقابية ضد روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، داعيا برلين إلى تقديم دعم حازم إلى كييف.

وحث الرئيس الأوكراني ألمانيا إلى تبني موقف أشد إزاء روسيا والكف عن تمويل الحرب، وتكثيف مساعداتها إلى كييف.

وأكد أن حكومة كييف حذرت الغرب مرارا من أن روسيا استعدت لاتخاذ إجراءات عسكرية واسعة النطاق بحقها ، معربًا عن قناعته بأن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن هذا الخيار لا يلوح في الأفق.