شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي: اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا يعزز التعايش السلمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ، بالإنجاز الذي حققته الأمم المتحدة من خلال اعتماد الجمعية العامة في 15 مارس 2022 ، قرار اعتبار يوم الخامس عشر من مارس يوماً عالمياً لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد إيمان منظمة التعاون الإسلامي بأن تخصيص هذا اليوم كيوم عالمي ، سيعزز الوعي على المستوى الدولي بخطر الكراهية والتعصب ضد المسلمين ، كما سيشجع المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز التسامح والتعايش السلمي عبر العالم.

وأشار إلى أن التحريض على الكراهية والتعصب على أسس دينية يمكن أن يخلق ظروفا تشكل تهديدا للسلم والأمن والاستقرار على المستوى الدولي ، الأمر الذي سيكون مناقضا للحرية بكافة أشكالها ، ولذلك تعتبر منظمة التعاون الإسلامي اعتماد هذا القرار من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة محورية نحو إتخاذ إجراءات دولية ملموسة لمكافحة خطر التحريض على الكراهية والتمييز والعنف على أساس الدين.

وأبان حسين طه , استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع الأمم المتحدة ومع جميع أعضاء المجتمع الدولي ، لتعزيز الوحدة والوئام من أجل تحقيق السلام والتفاهم الدوليين.