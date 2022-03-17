شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : مقتل 780 مدنيا في أوكرانيا حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 780 مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية عليها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، من بينهم 58 طفلا وشابا. وقال مكتب المفوضة الأممية ميشيل باشيليت في جنيف اليوم الخميس، إنه تحقق أيضا من معلومات عن إصابة 1252 شخصا. وتابع مكتب المفوضية أن السبب في مقتل أو إصابة " معظم الضحايا بين السكان المدنيين هو استخدام أسلحة متفجرة ذات مدى بعيد، من بينها القصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بالإضافة إلى الغارات الجوية والهجمات الصاروخية".