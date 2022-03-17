تابعوا في نشرة السومرية.. تداعيات قصف أربيل وملف الرئاسات

= الاطار يوافق على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.. والديمقراطي يقدم ثلاثة مقترحات للاتحاد مقابل التخلي عن منصب الرئيس.

= القضاء يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية،، وهيأة الحج تستجيب لمناشدة أهالي الغراف في ذي قار.



= الرئيس الامريكي يصف بوتين بمجرم حرب، وموسكو تتهم واشنطن بقتل مئات الآلاف حول العالم.