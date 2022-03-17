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تابعوا في نشرة السومرية.. تداعيات قصف أربيل وملف الرئاسات

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بغداد - ياسين صفوان - = داخلية الاقليم تنفي وجود اجهزة للموساد في اربيل.. والبرلمان يرفض المساس بسيادة العراق تحت اي مبرر.
= الاطار يوافق على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.. والديمقراطي يقدم ثلاثة مقترحات للاتحاد مقابل التخلي عن منصب الرئيس.

= القضاء يوجه بمحاسبة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية،، وهيأة الحج تستجيب لمناشدة أهالي الغراف في ذي قار.


= الرئيس الامريكي يصف بوتين بمجرم حرب، وموسكو تتهم واشنطن بقتل مئات الآلاف حول العالم.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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