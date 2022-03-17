7 اشتراطات لتداول والتخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 722 لسنة 2022 لقانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط واشتراطات بيع وتداول والتخلص من الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاستخدام.

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (18) من اللائحة التنفيذيه سالفة الذكر، بأنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاستخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية :

1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامـة للمواصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفـاق مع الوزير المختص.

2-- يحظر التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من الجهاز.

3 - يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المخصصة لجمع المخلفات الطبية في غير الغرض الذي خصصت له.

4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزي لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.

5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحاديـة الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.

6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المـسامي المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة والكيس الورقي المبيض أو غير المبيض، وكذلك الكيس البلاستيك القابـل غلر للتحلل الحيوي.

7 – تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة في هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.