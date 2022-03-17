شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية فى جولة مكوكية بالصعيد للاطمئنان على أحوال العمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاتها بمحافظات الصعيد، وتفقدت اليوم، الخميس، أحوال العمالة فى عدد من المواقع المختلفة بمحافظة أسوان.

واستهلت النائبة نشوى الشريف، جولتها فى أسوان، بزيارة مستودع البترول، وكان فى استقبالها المهندس عمر الطاهر مدير المستودع فى منطقة أبو الريش شمال مدينة أسوان، وتفقدت أوضاع العاملين بالمستودع، واطمأنت على أحوالهم واستمعت إلى مطالبهم وتوفير الحماية وإجراءات السلامة لهم.

رافق النائبة فى جولتها، طارق عبد الفتاح رئيس اللجنة النقابية بمصر للبترول، ومحمد عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة، وصبرى على أمين عام مساعد اللجنة النقابية، وأحمد طلعت أمين صندوق اللجنة النقابية، وباسم حمدى قنديل رئيس اللجنة الطبية باللجنة، وأسامة عبد العظيم وأمير زكريا وأحمد فؤاد أعضاء اللجنة النقابية.

وأكدت عضو مجلس النواب لـ"الخليج 365"، أن محافظات الصعيد تستحق الاهتمام لأن أهل الصعيد دائما أمام أعين واهتمام الجميع، مضيفة أن زيارتها لأسوان فى إطار جولاتها بالصعيد للاهتمام والاطمئنان على العمال فى هذه المحافظات والاستماع لمطالبهم وشكواهم، والتى شملت محافظات "أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".

وأشارت إلى كونها عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يجب عليها أن تخصص فى كل محافظة تقوم بزيارتها للاطلاع على احتياجات العمال والاستماع إلى مطالبهم، خاصة أن العاملين قطاع مهم فى الدولة، ووصفتهم بأنهم "العامود الفقرى فى الدولة"، موضحة بأن الجولة ستشمل عدد آخر من العمال فى قطاعات أخرى منها مراكز الشباب والمستشفيات.



النائبة-تتفقد-أحوال-العاملين



النائبة-تسمع-لأحوال-العاملين



النائبة-فى-مستودع-البترول-بأسوان



النائبة-مع-أحد-العاملين



النائبة-نشوى-الشريف-والوفد-المرافق-له



جانب-من-الجولة



جانب-من-الزيارة



جانب-من-جولة-النائبة-نشوى-الشريف



جولة-النائبة-فى-مستودع-البترول



جولة-نائبة-البرلمان-لمستودع-البترول



لقاء-النائبة-بالعاملين