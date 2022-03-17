بالصور- جامعة المنوفية تشهد حفل تخريج الدفعة 34 بكلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شهد جامعة المنوفية اليوم الخميس بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، حفل تخريج الدفعة 34، والذي أقيم بقاعة روزابلانكا بحضور خريجي الدفعة وذويهم في احتفالية كبرى.

وأعرب الدكتور محمود قورة، عن بالغ سعادته بالاحتفال بأبنائه طلاب الدفعة 34 في يوم يفتخر به جميع أبناء الكلية وتحقيق نجاح وإنجاز جديد بتخريج دفعة متميزة من الأطباء، موجهًا لهم ولأسرهم خالص التهنئة بنجاح أبنائهم وبدء حياتهم العملية والمساهمة في تحقيق رسالة المستشفيات الجامعية التي تقدم خدماتها العلاجية لجميع أبناء المحافظة.

واستعرض "قورة" مختلف إنجازات المستشفيات الجامعية وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، وكيف واجهت هذا التحدي الكبير بنجاح وكفاءة عالية، مؤكدًا على ثقته في أبناء الكلية لمواجهة كافة التحديات.

هذا وألقى الدكتور حسين ندا نقيب الأطباء، قسم الطبيب وردده الخريجين، وفي ختام الاحتفال كرمت الجامعة أوائل الدفعة وجميع الخريجي.