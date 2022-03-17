بعد اختفاء 3 أيام.. العثور على جثة طالبة جامعية مذبوحة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي على جثة طالبة جامعية، اليوم الخميس، مقتولة في مصرف بنطاق مركز الرياض بكفر الشيخ، وذلك بعد اختفائها بحوالي 3 أيام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد بتلقي المركز إشارة من شرطة النجدة تفيد بعثور أهالي على جثة فتاة مقتولة بها طعنات بمصرف عبدالنبي ناحية عزبة الثابت التابعة لمركز الرياض.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين أن الجثة للفتاة "شيماء.ا.ع"، طالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، وتقيم بقرية رزقة آماي التابعة لمركز كفر الشيخ، وكان مبلغ بتغيبها عن منزلها منذ حوالي 3 أيام.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الفحص الطبي عليها تبين أن بها طعنتين بالبطن، وجرح نافذ بالرقبة.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.