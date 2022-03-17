كيف تحركت أسعار الفائدة عالميا بعد حرب أوكرانيا؟ (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

بدأت عدد من الدول في تحريك أسعار الفائدة الفترة الأخيرة، في محاولة للسيطرة على التضخم المتصاعد، خاصة مع تفاقم الأزمة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية والبترول، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة من فبراير الماضي.

وبينما رفع الفيدرالي الامريكي أمس أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018 ولحقت به عدد من البنوك المركزية في الدول الخليجية، تترقب مصر اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل 24 مارس لتحديد مصير أسعار الفائدة.

ويرصد الخليج 365 في الإنفوجرافيك التالي آخر القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة.