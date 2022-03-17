ضبط أطنان أرز ودقيق ولحوم تباع بأغلى من أسعارها في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، اليوم الخميس، 2500 كيلو أرز ودقيق لبيعها بأسعار غير المعلن عنها، داخل سوق تجاري بطنطا، كما تم ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة لبيعها بأزيد من السعر المقرر، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري 330 لسنه2017، وتم تحرير محضر بالواقعتين.

كما شنت المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة حملات مكثفة على المحال والمخازن التجارية في قطور وسمنود، وأسفرت عن ضبط مخزن تعبئة أرز والتحفظ على 6 أطنان أرز بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية بدون ترخيص والتحفظ على 210 كجم من الجبن بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر، ضبط مخزن سلع غذائية والتحفظ على 2 طن شكائر سكر بدون فواتير ومستندات تدل على المصدر والصلاحية وذلك بالمخالفة للقرار 45 لسنة 2022.

كما تم ضبط مخزن لبيع مستحضرات تجميل غير مرخص والتحفظ على مستحضرات طبية تستخدم في العمليات الجراحية محظور تداولها وبيعها خارج الصيدليات بكمية وقدرها 16 ألف عبوة طبية من أنابيب عمليات، سرنجات، أجهزة تحاليل وأدوات تعقيم، وتحرر عن ذلك محاضر جنح والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.