رئيس إيطاليا: الإنسانية هي الدافع للقضاء على الحرب في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (أ ش أ):

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، اليوم الخميس، أن الحالة الإنسانية لا يمكن أن تتجزأ، ويجب أن تكون الدافع الذي يدفع إيطاليا بقوة إلى جانب البلدان الأخرى التي تشاطرها القيم الديمقراطية، إلى القضاء على أسباب الحرب التي شنها الاتحاد الروسي في وسط أوروبا وتجاوزها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن ماتاريلا قوله، في بيان بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الإيطالية، إن "الإيطاليين والأوروبيين مطالبون بالتضامن ومساعدة المواطنين الأوكرانيين المتضررين بشكل رهيب، والالتزام بوقف القتال، ودفع القوات الروسية إلى الانسحاب واستعادة القانون الدولي".

وأوضح ماتاريلا أنه في الوقت الحالي، بل أهم من أي وقت مضى، ينبغي أن تتولى رموز الجمهورية الإيطالية التفكير بأهمية الحرية والديمقراطية وقيمة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في العيش بسلام، مشيراً إلى أن الشعب الإيطالي يتذكر في تلك المناسبة الوطنية كل من ضحى بحياته من أجل هذه المثل العليا.

وأشار ماتاريلا إلى أن التلاحم والقيم التي توحد الإيطاليين جعلت مجتمعنا قويًا، مما سمح له بمواجهة التجارب والصعوبات العظيمة والتغلب عليها، مثل وباء كوفيد 19 الرهيب وعواقبه.