إنقاذ 16 من أفراد طاقم السفينة الإماراتية والبحث مستمر عن الباقين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

غرقت سفينة شحن إماراتية في مياه الخليج قبالة سواحل إيران، وتعمل سلطات الجمهورية الإسلامية على لانقاذ طاقمها المؤلف من 30 شخصا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في طهران الخميس.

وأكدت شركة سالم المكراني للشحن التي تتخذ من دبي مقرا أن إحدى سفنها غرقت وقال متحدث لرويترز إنه "تم انتشال 16 شخصا من المياه ولا يزال هناك 11 في قارب نجاة واثنان في المياه" مضيفا "جهود إنقاذ الـ14 الآخرين تتواصل".

وقالت الشركة إن السفينة غرقت بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضاف المتحدث أن الشركة على اتصال مع سلطات ميناء عسلوية في إيران وكذلك خدمات الإنقاذ الجوي البحرينية في حال تطلب الأمر ذلك.

وأوردت وكالة "إرنا" للأنباء أن "سفينة شحن إماراتية تحمل على متنها سيارات غرقت على مسافة نحو 50 كلم قبالة عسلويه" في محافظة بوشهر المطلة على الخليج في جنوب إيران.

ونقلت عن مسؤول محلي في مجال سلامة الملاحة البحرية والموانئ قوله "بدأت عملية بحث لانقاذ أفراد طاقمها الثلاثين"، مشيرا إلى أن هؤلاء قفزوا إلى المياه وهم يرتدون سترات إنقاذ.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "فور تبلغ السلطات البحرية في محافظة بوشهر خبر تعرض السفينة الإماراتية الى خطر الغرق"، قامت بإرسال قطع بحرية لإنقاذها "لكن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك مما أدى إلى غرق السفينة".

وتعد عسلويه من المناطق الأساسية لإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الجمهورية الإسلامية.