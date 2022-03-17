روسيا وأوكرانيا: هل ستكون الصين الفائز الأكبر؟ - صحف عربية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

علقت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، على موقف الصين من الحرب في أوكرانيا ولا سيما بعد أن رفضت بكين الموافقة على العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب اجتماع مطول في العاصمة الإيطالية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، وكبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية يانغ جيشي.

ويرى كُتاب أن الصين تمثل "شريان الحياة" لروسيا في الأزمة الحالية ولذلك سعت واشنطن إلى إقناعها بالتخلي عن موقفها الحيادي، لكن بكين ترى أن "إضعاف روسيا سيفقدها حليفا قويا".

ويؤكد كُتاب أن الصين "حليف استراتيجي" لروسيا لا يمكن أن تخسره. ويرى آخرون أن الصين قد تصبح "المنقذ" للعالم لو أصرت أمريكا وأوروبا على جر روسيا إلى "المهالك".

"شريان الحياة لروسيا"

تقول جريدة "الخليج" الإماراتية في افتتاحيتها "واشنطن كانت تأمل في إقناع بكين بالتخلي عن موقفها الحيادي والانضمام إلى صفوف فارضي العقوبات الاقتصادية والمالية على روسيا".

وتؤكد الصحيفة أن واشنطن "تدرك تماما أن الصين تمثل شريان الحياة لروسيا في الأزمة الحالية، لذلك سعت لقطع هذا الشريان من خلال محادثات مريرة استمرت سبع ساعات".

وترى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة، تعتقد بأن الصين ستمتثل للعقوبات الغربية الصعبة المفروضة على روسيا، فهذا يعني أن إدارة الرئيس جو بايدن، تفتقد إلى الرؤية السياسية الحصيفة، فهي تفرض على الصين عقوبات اقتصادية وتجارية وتقنية ومالية قاسية، ثم تطالبها بالانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا".

وتضيف بأن "بكين تدرك بأن إضعاف روسيا سيفقدها حليفا قويا في مجرى الصراع المحتدم على النظام الدولي، وبالتالي فهي مستهدفة أيضا بالدرجة الأولى في هذا الصراع، وسيأتي الدور عليها بعد روسيا".

وترى كذلك أن "العلاقات الصينية - الروسية قطعت في السنوات الأخيرة مراحل متقدمة من التعاون في مختلف المجالات وصل إلى حد التحالف الاستراتيجي في إطار الصراع المحتدم مع الولايات المتحدة على اتساع الكرة الأرضية، والتفريط بهذا التحالف يعني هزيمة البلدين وإعلان تفرد الولايات المتحدة بقمة النظام الدولي من جديد".

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ويقول عبد الباري عطوان، رئيس تحرير "رأي اليوم" الإلكترونية اللندنية، إن "الصين رفضت كل الضغوط والتهديدات الأمريكية لمنعها من تقديم طوق النجاة لموسكو، ودعم اقتصادها لإبطال مفعول العقوبات الأمريكية، وعبرت عن هذا الموقف برفض إدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، ودعم مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة لهذا الغرض".

ويتساءل الكاتب إن كانت "دول أعضاء في حلف الناتو مثل ألمانيا وفرنسا رفضت المشاركة في العقوبات الأمريكية بحظر الغاز والنفط الروسيين، وطرد روسيا من نظام سويفت المالي الغربي، فلماذا لا تعارض الصين بقوة هذه العقوبات التي ترفضها من حيث المبدأ من الأساس سواءً ضد روسيا أو أي دولة أخرى، وهي التي اكتوت من نيرانها؟"

ويقول: "لا نعرف لماذا تتوقع أمريكا أن تقف الصين في خندق عقوباتها لروسيا ولا تقف في خندق الأخيرة في مواجهتها، فماذا قدمت أمريكا للصين غير التهديد والعقوبات، ودعم خصومها، وحشدهم ضدها في شرق آسيا، وانتهاك سيادتها بحر الصين، وإرسال الأساطيل والفرقاطات البحرية لاستفزازها".

ويؤكد الكاتب أنه "بعد اجتِياح الدبابات الروسية للعمق الأوكراني ومحاصرة كييف وتحقيق أبرز أهدافها وتغيير النظام فيها، سيأتي الدور لتطبيق السيناريو الصيني باجتياح تايوان من خلال السفن والأساطيل الحربية الصينية، وبغض النظر عن نتائج الحرب الأوكرانية، ستخرج الصين الفائز الأكبر، والقوة العظمى الجديدة التي تطيح بالهيمنة الأمريكية التي استمرت منذ الحرب العالمية الثانية".

"حليف استراتيجي"

وتقول هدى الحسيني في "الشرق الأوسط" اللندنية إن "الخطر الرئيسي الوحيد للصين في حالة هزيمة روسيا هو إمكانية تغيير النظام والإتيان بنظام موالٍ للغرب".

وتضيف: "لا تريد الصين أن تنتصر روسيا لأن روسيا المنتصرة من المحتمل أن تصبح حازمة للغاية بحيث لا يمكن التعامل معها، في حين أن روسيا المهزومة والضعيفة والمعزولة لن يكون لديها خيار سوى أن تصبح حليفا استراتيجيا سهل الانقياد للصين؛ مما يمنح الوصول إلى الموارد الطبيعية لسيبيريا في العملية".

وتحت عنوان "الأمل منعقد على الصين"، يقول جميل مطر في "الشروق" المصرية: "كثيرة هى المسارات التى يمكن أن تسلكها أزمة أوكرانيا".

ويرى أن "أهمها وأخطرها فهو المصير الذى ينتظر العالم لو أن أمريكا ودول فى أوروبا أصرت أن تجر روسيا إلى مهالك أو إلى مسالك أشد قسوة. هنا ينعقد الأمل على الصين معتمدة على دعم العالم النامى، أن تتدخل فى الوقت المناسب فتنقذ الغرب من نفسه وتمنع ذبح أوكرانيا وتضع روسيا على طريق جديد لم تسلكه من قبل وتستعيد لدول العالم النامي الأمل فى مستقبل لا هيمنة فيه أو تسلط".