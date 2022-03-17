بنك إنجلترا المركزي يرفع أسعار الفائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– شيماء حفظي:

قرر بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، زيادة أسعار الفائدة 0.25% إلى 0.75%، وفقا لبيان من البنك.

وقال بنك إنجلترا، إن لجنة السياسة النقدية تضع سياسة نقدية لتلبية هدف التضخم البالغ 2%، وبطريقة تساعد على استدامة النمو والتوظيف.

وفي اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء، قرر البنك المركزي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بنسبة 0.25% لمواجهة التضخم المرتفع إلى أعلى مستوى في 4 عقود.

كما رفعت البنوك المركزية في 4 دول خليجية أسعار الفائدة الأساسية بها بنسبة 0.25%، وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين، نظرا لارتباطها بالدولار الأمريكي.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 24 مارس.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في فبراير ارتفع إلى مستوى 10% مقابل 8% لإجمالي الجمهورية، وإلى 8.8% مقابل 7.3% في المدن، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.