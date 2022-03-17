بالصور- توافد أطباء الأسنان بالبحيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت اليوم الخميس، انتخابات التجديد النصفي، لنقابة أطباء الأسنان، بمحافظة البحيرة.

يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم التصويت 2695 طبيبًا، يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم على مقاعد البحيرة، وغرب الدلتا، والنقابة العامة.

والمقاعد المتنافس عليها مقعد البحيرة تحت السن يتنافس عليه مرشحين اثنين، ومقعد منطقة غرب الدلتا فوق السن، يتنافس عليه مرشحين اثنين

وعلى مقاعد النقابة العامة فوق السن يتنافس 7 مرشحين، على 3 مقاعد، بينما يتنافس 13 مرشحًا على 3 مقاعد تحت السن، فيما حسم مقعد البحيرة فوق السن بالتزكية

وقالت الدكتورة إيناس زغلول، رئيس مجلس نقابة أطباء البحيرة، والمشرف العام على الانتخابات، إن التصويت بدأ من العاشرة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساء تحت إشراف قضائي، .