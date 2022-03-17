البنك الأهلي يتوافق مع معاییر فيزا وماستر كارد لتأمين بيانات الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، إنه توافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSSبنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي.

وحسب بيان للبنك اليوم الخميس، تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

وقال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهل، إن قدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة تعكس استدامة البنك في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات.

وتابع رئيس البنك الأهلي، أن هذا الأمر يعزز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري.