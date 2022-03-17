"ايتيدا" تبحث الشراكة مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، مع أعضاء مجلس الإدارة الجديد لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الرؤى المستقبلية للتعاون.

وقال محفوظ، إن الشراكة بين الهيئة وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها جذور تعود إلى العديد من السنوات التي تكاتفت بها المجهودات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية والعمل لترسيخ مستقبل الصناعة وتلبية احتياجات كافة الأطراف.

وأضاف أن ايتيدا تطلع للتعاون في تحقيق أهداف استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهي، وأن الهيئة أطلقت أيضا استراتيجية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات في الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة تكرار اللقاءات والحوارات المستمرة والبناءة وتبادل الرؤى بصفة دورية، حيث تتطلع الهيئة إلى تحقيق التكامل في الأدوار، لتحقيق أقصى استفادة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والعمل لصالح الصناعة وفتح اّفاق جديدة لخدمة كافة أطرافها.

وقال خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" شريك الغرفة الرئيسي في التنمية المستقبلية للشركات الأعضاء المتخصصين في القطاع.

وأوضح أن مجلس الغرفة الجديد يعمل على رسم ملامح الخطة المستقبلية للسنة المالية المقبلة، بفكر جديد ورؤية مبتكرة، وذلك نتيجة للتنوع الواضح في الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة في دورته الحالية .