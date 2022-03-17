رئيس بيلاروسيا: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 3:48 مساءً

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، إنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو الاستسلام.

وقال في تصريحات خلال مقابلة حصرية مع قناة TBS اليابانية نقلتها وكالة “بيلتا” البيلاروسية، إنه يمكن التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف، مضيفاً “روسيا لن تخسر الصراع مع كييف”.

كما أضاف أن بلاده سترد إذا واصلت أوكرانيا التصعيد والاستفزازات، معتبراً أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل.

يذكر أن الرئيس البلاروسي يعتبر من الحلفاء المقربين للكرملين، وقد أعلن مرارا دعمه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، والتي وصفها الكرملين بالمحدودة في شرق البلاد، سرعان ما امتدت نحو كييف، التي استنفرت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.

ودخلت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية من عدة جهات ضمنها الأراضي البيلاروسية. وتعرضت روسيا وبيلاروسيا لسلسلة من العقوبات الدولية منذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا بغية دفع روسيا إلى التوقف.

إلا أن الكرملين أصر على أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها، وعلى رأسها نزع السلاح الأوكراني وجعل الجارة الغربية دولة محايدة بعيدة عن الانضمام إلى الناتو.