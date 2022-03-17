لا اتفاق بعد.. الكرملين يكشف آخر تطورات المفاوضات مع أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 17 - مارس - 2022 3:48 مساءً

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا تبذل جهدا جبارا في المحادثات من أجل التوصل لتوافق ينهي بسرعة العملية العسكرية، وذلك مع استمرار الجولة الرابعة من المحادثات بين الجانبين الأوكراني والروسي بهدف التوصل إلى حل سياسي ينهي القتال.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن “الوفد الروسي يبذل جهودا جبارة ويظهر استعدادا أكبر من الجانب الآخر (الوفد الأوكراني)”.

إلى ذلك، اعتبر أن “الموافقة على الوثيقة الموضوعة على طاولة النقاش والالتزام بجميع عناصرها وتنفيذها يمكن أن توقف ما يحدث بسرعة كبيرة”، في إشارة إلى الشروط الروسية المطلوب تنفيذها لوقف العملية العسكرية، كما يصفها الروس.

وردا على سؤال حول تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” بأن أوكرانيا وروسيا أحرزتا تقدما كبيرا في خطة السلام المؤقتة، قال بيسكوف “هذا ليس صحيحا، هناك عناصر صحيحة ولكن التقرير بشكل عام غير صحيح”.

كما أضاف أن الكرملين سيعلن عن تحقيق تقدم عندما تكون هناك حاجة لذلك.

نزع السلاح الأوكراني

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي أطلقت في 24 فبراير الماضي، وصفها الكرملين سابقا بالمحدودة، إلا أنها سرعان ما امتدت نحو كييف، التي تأهبت العديد من دول الناتو إلى دعمها بالسلاح النوعي، على رأسها الولايات المتحدة.

كما استدعت استنفارا أمنيا غير مسبوق في أوروبا، وبين موسكو والغرب، الذي فرض عقوبات قاسية، فاقت الـ 5 آلاف على الروس، وطالت مختلف القطاعات، بغية دفع روسيا إلى التوقف.

إلا أن موسكو أصرت أكثر من مرة على أن العمليات العسكرية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها وشروطها، وعلى رأسها نزع السلاح الأوكراني وجعل الجارة الغربية دولة محايدة، بعيدة عن الانضمام إلى الناتو، فضلا عن وقف توسع الأخير في الشرق الأوروبي.