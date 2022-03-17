روسيا: نبذل جهودا لضمان سلامة محطة تشيرنوبل النووية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان سلامة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية الواقعة في أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس “نعتزم مواصلة بذل كل جهد لضمان سلامة هذه المنشأة”، مشددة على أن السيطرة على محطة تشيرنوبل للطاقة النووية من قبل الجيش الروسي تم بطريقة لا تضر بسلامتها، وأن الخلفية الإشعاعية تبقى على طبيعتها.

وتابعت “مع ذلك، فإن التشكيلات التي يسيطر عليها نظام كييف تقوم باستفزازات، وتهدف إلى خلق حالة طوارئ حول هذه المنطقة”، لافتة إلى أن مثل هذه الاستفزازات يستخدمها الغرب لإثارة الهستيريا المعادية لروسيا.

يُشار إلى أن محطة تشيرنوبل للطاقة النووية تخضع في الوقت الحالي لسيطرة القوات المسلحة الروسية، فيما صرّح وزير الدولة، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي، الجنرال نيكولاي بانكوف، بأن القوميين الأوكرانيين قاموا باستفزازات من خلال ضرب مرافق شبكة الكهرباء التي توفر الطاقة للمحطة، مشيرا إلى أن المتخصصين الروس اتخذوا تدابير فورية للتحول نحو مولدات الديزل الاحتياطية.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشيرنوبل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.

وفي اليوم الأول لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير، سيطرت روسيا على تشيرنوبيل حيث وقع في عام 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة في بيان إنّ مديرها العام، رافاييل غروسي، “أشار إلى أنّ الإرسال عن بُعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبّتة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية انقطع”.

و”الضمانات” هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبّقها على المواد والأنشطة النووية بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أيّ إساءة استخدام لهذه المواد.

ولا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوماً متواصلاً تحت المراقبة الروسية.

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من روسيا السماح لهؤلاء الموظفين بالعمل بالتناوب وبالخلود للراحة وبالعمل لعدد محدد من الساعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الموقع.