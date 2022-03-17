شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يكشف حقيقة توقيع روسيا اتفاقًا مع أوكرانيا لإنهاء الأزمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف الكرملين اليوم، أن الأنباء التي تشير إلى اقتراب روسيا وأوكرانيا من توقيع اتفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن العمل على ذلك مستمرًا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن وفد روسيا المفاوض لم يقترب من توقيع اتفاق مع أوكرانيا والعمل مستمر على التوصل لحل وسط بين الجانبين.

وأكد أن روسيا لا يمكنها أن تتفق مع قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولن تأخذه بعين الاعتبار.

وفي وقت سابق دعت محكمة العدل الدولية، روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستنظر في الدعوى، التي رفعتها كييف ضد موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

فيما كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن القوات الروسية استخدمت ذخائر عنقودية في هجمات على مدينة ميكولايف الأوكرانية، مؤكدة أن شهود العيان والأدلة التي حصلت عليها أظهرت استهدافا للمدنيين والبنية التحتية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض، أن الرئيسين الأمريكي والصيني سيناقشان الحرب الروسية على أوكرانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.