شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تفرض عقوبات على رئيس وزراء ومسؤولين بهذه الدولة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، فرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي ومسؤولين بحكومته ردا على الإجراءات العدائية تجاه موسكو.
وأوضحت أن العقوبات والإجراءات الكندية تجاه روسيا تجاوزت حدود اللياقة واختبرت صبرنا لفترة طويلة جدًا، مؤكدة أن الإجراءات العدائية تجاه المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الروسية من أوتاوا ستقابل برد قوي.
في الوقت نفسه كشفت السفارة الروسية في لندن، أن السلطات البريطانية تحاول إغلاق إحدى المدارس الروسية، مشيرة إلى أن سياسة العقوبات البريطانية والدعاية المعادية لروسيا تتجاوز حدود الفطرة السليمة والأخلاق.
وأضافت أنه ليس العلاقات الاقتصادية فقط ولكن الإنسانية والثقافية والبشرية البسيطة تتعرض للهجوم غير المبرر، مؤكدة أن المحاولات باءت بالفشل.
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