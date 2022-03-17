الكرملين يوضح سبب عدم رد بوتين على تصريحات بايدن.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصية دولية حكيمة ومثقفة وهذا ما يمنعه من أن يرد على التصريحات غير المقبولة للرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن تصريح الرئيس الأمريكي بشأن الرئيس الروسي غير مقبول، مؤكدا على أنه لا يحق لرئيس دولة قامت بقصف عدة دول أخرى التصريح بمثل هذه الكلمات.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يعتبر تصريحات بايدن هذه طريقا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ولماذا لا يرد بوتين على مثل هذه التصريحات، قال بيسكوف: "رئيسنا شخصية دولية حكيمة وبعيدة النظر ومثقفة".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن مثل هذه التصريحات التي أدلى بها بايدن، "سبق أن قلت بالأمس، إنه غير مسموح بها على الإطلاق، وغير مقبولة، ولا تُغتفر، والأهم من ذلك، ربما لا يحق لرئيس الدولة التي قصف الناس في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، أن يصرح بها".

هذا وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، بأنه يعتبر الرئيس الروسي "مجرم حرب".