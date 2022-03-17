الكرملين يتحدث حول طبيعة الاوضاع في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين اليوم الخميس إن "كثيرين في روسيا يظهرون أنفسهم خونة"، مشيراً إلى الذين استقالوا من وظائفهم وغادروا البلاد.



وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات بعد يوم من توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيراً شديد اللهجة "للخونة" الروس، الذين قال إن الغرب يريد استخدامهم "طابوراً خامساً" لتدمير البلاد.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "في مثل هذه الأوقات العصيبة يُظهر عديدون وجوههم الحقيقية، كثيرون يظهرون أنفسهم، كما نقول بالروسية، خونة".

وأضاف "إنهم يختفون من المجتمع، البعض يتركون مناصبهم، وبعضهم يتركون حياتهم العملية، والبعض يغادر البلاد وينتقل إلى بلاد أخرى، وهكذا يحدث التطهير".

وكان بيسكوف يشير إلى تصريح بوتين أمس الأربعاء الذي قال إن روسيا ستخضع "لتطهير ذاتي" طبيعي وضروري، إذ سيتمكن الناس من "التمييز بين الوطنيين الحقيقيين وبين الحثالة والخونة".