شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الروسية تتخذ قراراً عاجلاً على خلفية الأزمة الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اتخاذ الحكومة قراراً بزيادة قيمة المدفوعات الاجتماعية للمواطنين على خلفية الأزمة الاقتصادية.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حكومته تعمل على تعزيز مشاريع البنى التحتية في شبه جزيرة القرم والبرامج الخدمية ونسعى لتعزيز الاقتصاد.

وأكد أن العقوبات الغربية تؤثر مباشرة على الاقتصاد في شبه جزيرة القرم، مشيرًا إلى أن إعادة توحيد شبه جزيرة القرم وروسيا كان قرارا صحيحا ويكفي النظر لما يحدث في إقليم دونباس لإدراك ذلك.

فيما أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وعقوبات الولايات المتحدة وحلفائها لن تغير موقفها، مؤكدة أن توريد الأسلحة من أمريكا لأوكرانيا سيصبح عاملا مزعزعا للاستقرار وقد تكون له عواقب وخيمة.