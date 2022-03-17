شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: أمريكا طالما قصفت المدنيين ولا يحق لـ”بايدن” إعطاؤنا دروساً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الكرملين، أن الولايات المتحدة طالما قصفت المدنيين لذلك لا يحق للرئيس الأمريكي إعطاء روسيا دروسًا.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت السلاح النووي في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية ولا يحق لها أن توجه لنا المواعظ.

فيما كشف مجلس الأمن القومي الروسي، أن الولايات المتحدة والدول العميلة لها لا تقبل بروسيا قوية، مشيرًا إلى أن الغرب تصرف بطريقة مثيرة للاشمئزاز ومجرمة وغير أخلاقية مع روسيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، أنه لدى روسيا القدرة على تلقين كل أعدائها درسًا وفي الوقت المناسب.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن توريد الأسلحة من أمريكا لأوكرانيا سيصبح عاملا مزعزعا للاستقرار وقد تكون له عواقب وخيمة.

وأضافت أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وأن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها لن تغير موقف موسكو، لافتة إلى أن الأمم المتحدة توجه اتهامات أحادية الجانب لروسيا متجاهلة مسؤولية كييف.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن رفضها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن امتناع بكين عن إدانة روسيا، مؤكدة أن تصريحات بلينكن بشأن موقف الصين من روسيا تكشف عقلية الحرب الباردة والمواجهة الجماعية لدى واشنطن.