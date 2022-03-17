بايدن: إرسال مسيّرات لأوكرانيا ضمن مساعدات عسكرية إضافية

واشنطن: في أعقاب مناشدة عاطفية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل طائرات بدون طيار وآلاف الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات إلى أوكرانيا، في حزمة إضافية وقوية من المساعدات، للتصدي للغزو الروسي.



واتهم بايدن القوات الروسية بارتكاب "فظائع"، ومهاجمة مناطق مدنية، وهو ما ينفيه الكرملين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وقصفت القوات الروسية قبل ساعات دار عرض مسرحي في مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية، كان يؤوي مئات المدنيين، وفقاً لما ذكره مجلس المدينة.

وقال بايدن في البيت الأبيض اليوم: "بوتين يحدث دماراً مروعاً، وهلعاً في أوكرنيا. يا له من أمر مقيت".

وأضاف بايدن أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا ستشمل نظاما مضاداً للطائرات ذي مدى أطول.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن الإمدادات الأخرى ستضم 800 صاروخ مضاد للطائرات، طراز ستينجر، و 9000 صاروخ مضاد للدبابات و7000 سلاح صغير، بالإضافة إلى 20 مليون طلقة ذخيرة.

كان الرئيس الأوكراني طالب بايدن بأن يقود العالم فيما يتعلق بمعاقبة موسكو على الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

ودعا زيلينسكي في كلمة للكونغرس الأمريكي عبر رابط فيديو اليوم إلى توسيع نطاق العواقب الاقتصادية ردا على الغزو الروسي، بما يشمل إغلاق الموانئ الأمريكية أمام البضائع الروسية، وتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا.

وبعدما أطلع الرئيس الأوكراني أعضاء الكونغرس الأمريكي على مقطع فيديو يوضح بالرسم البياني ضحايا بلاده نتيجة الحرب الروسية، وبينهم أطفال، قال إنه يوجه حديثه للرئيس بايدن، وأضاف: "اتمنى أن تكون زعيماً للعالم. ويعني كونك زعيماً للعالم أن تكون زعيم السلام".