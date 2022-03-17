محافظ بورسعيد يشيد بدور القضاء في خدمة الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بدور القضاء المصري ورجاله وجميع أجهزته التي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لمحكمة بورسعيد الابتدائية، لتهنئة المستشار هشام عبد المجيد لتوليه منصبه الجديد رئيسًا للمحكمة، على المجهودات الفعالة لرجال القضاء المصري تجاه الوطن والمواطنين لتحقيق العدالة على أرض مصر.

ومن جانبه، أشاد المستشار هشام عبد المجيد، رئيس محكمة بورسعيد، بمجهودات المحافظ المتواصلة والتي حققت تطور في مختلف قطاعات المحافظة، متمنيًا دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الانجازات التي جعلت من بورسعيد قاطرة للتنمية.