كسر ماسورة غاز بجوار المحكمة بإمبابة.. وتدخل عاجل من 4 جهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنقذت العناية الإلهية وسرعة تدخل الأجهزة المعنية سكان منطقة الكيت كات شمال الجيزة من كارثة محققة؛ إثر كسر ماسورة غاز.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بكسر ماسورة غاز بالعقار رقم (13) شارع السودان بجوار المحكمة.

انتقل مسؤولو الحماية المدنية يرافقهم طوارئ الغاز وحي شمال تنسيقا مع شركة الكهرباء، وتم إصلاح الكسر، وإعادة ضخ الغاز إلى المنطقة مجددا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة بالواقعة.