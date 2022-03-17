ننشر جدول امتحانات فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل "الخليج 365" على جداول امتحانات شهري مارس وفبراير للصف الرابع الابتدائي بالأزهر، والتي تبدأ في الـ 27 من الشهر الجاري وتستمر لمدة خمسة أيام.

وقرر قطاع المعاهد الأزهرية، دمج اختبارات شهري مارس وفبراير في امتحان واحد، وقصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية ما تم شرحه من مقرر مارس.

ونص القرار على وضع الأسئلة عن طريق معلم الفصل وأن تكون 10 أسئلة لكل مادة.

كان الخليج 365، حصل على ملاحظات وتعليمات توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي بالأزهر، بعد تطبيق نظام التعليم الجديد.

ونص منشور توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي على ما يلي:

- القرآن الكريم" 12.5 درجة نهائية- الامتحان التحريري 27.5 في الفصل الدراسي الأول فقط".

- المهام الأدائية 10 درجات لاستلام ورقة الامتحان - 25 درجة للامتحان.

- درجات المواظبة للطالب الذي تغيب 3 أيام بعذر مقبول "5 درجات" - من تغيب بدون عذر "3 درجات" - ودرجة واحدة لمن تغيب كثيرا.

- "التربية الفنية - التربية الرياضية-التوكاتسو" يعتبر الطالب ناجحا فيها عند حضوره بنسبة 80% من عدد الحصص، ومن يقل عن ذلك يعتبر راسبا.

- القيم واحترام الآخر "يقيم المعلم سلوك الطالب وفق قواعد التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المقرر باستخدام مقياس الأداء.