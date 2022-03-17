عبر طائرة خاصة.. بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا لمواجهة "بترو أتليتكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة نادي الزمالك متجهة إلى أنجولا على متن طائرة خاصة، وذلك لخوض لقاء بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، يوم السبت المقبل.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن شركة مصر للطيران أنهت إجراءات سفر بعثة الزمالك على طائرة خاصة تابعة للشركة متجهة إلى أنجولا.

واختار البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قائمة تضم 22 لاعبًا للسفر إلى أنجولا وهم:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حسام عبدالمجيد، عبدالله جمعة؛ محمد عبدالشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.